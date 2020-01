Un 2019 da record per I casino online italiani, che vedono una crescita del 17,1% rispetto all’anno precedente. Un’annata memorabile quindi per gli operatori del gioco d’azzardo online, che si stanno accaparrando una fetta di mercato sempre più consistente.

Secondo la stima dell’Agimeg, i casino aams hanno visto nell’anno appena concluso una spesa pari a 831,4 milioni di euro. In questo caso si intende per spesa le giocate al netto delle vincite pagate. I dati parlano chiaro, nel 2019 la crescita è stata inarrestabile, con i mesi di novembre e dicembre che hanno visto un incremento rispettivamente del +24,8% e del 21% rispetto agli stessi periodi dell’anno precedente.

Complessivamente quindi le giocate sono state di circa 22,4 miliardi di euro in tutto il settore gioco d’azzardo. Le quote per i giochi di casinò online , che comprendono slot machine, giochi da tavolo e giochi dal vivo, hanno visto una spesa di 831,4 milioni di euro, e una crescita complessiva che supera il 17% rispetto al 2018. Si tratta di dati che parlano chiaro, sempre più italiani giocano online, preferendo scommesse sportive e giochi di casinò su internet rispetto alla loro versione tradizionale.

Second gli esperti del settore sono molte le ragioni per cui i giocatori preferiscono i giochi online. In primis l’accesso ai giochi su internet è garantito 24 ore al giorno, senza interruzioni. Per accedere ai giochi di casino online come slot machine, blackjack e videopoker è sufficiente usare il proprio smartphone, la cui connessione internet integrata è sempre a disposizione.

In secondo luogo la diffusione di internet e di smartphone è capillare, e negli ultimi anni è andata aumentando la fiducia verso i pagamenti online. Solo qualche anno fa pagare una bolletta o un viaggio su internet era difficoltoso e destava numerosi sospetti. Oggi è diventata la normalità. Allo stesso modo, moltissimi appassionati di gioco d’azzardo hanno spostato le proprie attività online.

Per finire, un altro fattore determinante nella crescita degli operatori online è l’offerta che questi offrono ai propri clienti. Oltre ad offrire bonus e promozioni per i nuovi iscritti, i siti di casino offrono migliaia di giochi diversi. Gli appassionati quindi non sono costretti ad accontentarsi della selezione della sala giochi di fiducia, ma possono scegliere tra una gamma molto ampia di giochi online. Centinaia di slot machine, giochi di casino live in diretta con croupier in carne ed ossa, dozzine di giochi da tavolo come blackjack, roulette e baccarat.