Uno striscione che recita: “Mai più antifascismo” e poi lo sventolio delle bandiere tricolori, con i mezzo i simbolo della Repubblica Sociale Italiana.

A Piazzale Clodio, a Roma, i militanti di Forza Nuova entrano in azione, con una manifestazione, in concomitanza con le celebrazioni del 25 aprile, organizzata dalla formazione di Roberto Fiore in solidarietà con due esponenti di Forza Nuova arrestati nelle scorse settimane, Giuliano Castellino e Vincenzo Nardulli per la presunta aggressione ad alcuni giornalisti de l’Espresso.