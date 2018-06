A Giaveno, in provincia di Torino sono apparsi manifesti del gruppo di estrema destra Forza Nuova contro l’immigrazione. Dopo lo striscione esposto la scorsa notte, con la scritta “La pacchia è finita, tornate a casa vostra”, ora Forza Nuova ha affisso le locandine scritte in diverse lingue, cinese, arabo e italiano.

I manifesti recitano: “Ogni terra ha il suo popolo, ogni popolo ha la sua terra. Immigrati tornate a casa vostra”.

Sui social è stata chiesto l’intervento del Comune per rimuoverli, ma il referente di Forza Nuova in Val Sangone, Usseglio Viretta, ha già spiegato che l’affissione è regolare: «È affisso nella bacheca politica del partito, lo spazio ci è stato concesso dall’ente preposto».

Aggiungono da Forza Nuova: «Come già ampiamente annunciato, Forza Nuova non intende mollare neanche un centimetro nella battaglia contro il business dell’Accoglienza, quindi ieri sera a Giaveno i nostri militanti della Val Sangone, capitanati dal responsabile Roberto Usseglio, sono andati a mettere uno striscione davanti alla sede che ospita i finti profughi nella Borgata Buffa, lo striscione recita “LA PACCHIA E’ FINITA TORNATE A CASA VOSTRA”».

Continuano: «È nostra intenzione ribadire che, come ampiamente dimostrato, la quasi totalità degli ospiti delle varie cooperative non possono essere riconosciuti come richiedenti asilo e quindi si tratta dei così detti migranti economici, una tipologia di immigrati che noi non intendiamo mantenere a spese della comunità».

«Nello specifico di Giaveno – aggiungono da FN – ci sono pervenute più segnalazioni di disordini procurati dagli ospiti delle varie cooperative, qualcuno ha dovuto persino lasciare la sua abitazione perché minacciato dagli ospiti della cooperativa, cosa che i responsabili di detta cooperativa hanno cercato di insabbiare per non perdere il loro guadagno».

«L’attività di contrasto a questo business è partita già da tempo con l’affissione di manifesti dove invitavamo gli immigrati a lasciare il nostro paese vista la crisi economica imperante, le nostre attività continueranno anche contro la sinistra e l’anpi della Val Sangone accecati da sentimenti anti – italiani in nome del business», concludono da Forza Nuova.