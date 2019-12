Kandu è il parco di divertimento pensato per le famiglie, dove i bambini sono i veri protagonisti. A Beinasco, alle porte di Torino, per Natale e Capodanno è previsto un fitto calendario di appuntamenti per l’intrattenimento dei più piccoli.

Presso il centro commerciale Le Fornaci, il Gruppo Building ha inaugurato una città “su misura” con 2.000 mq di attrazioni per i bambini, dai 4 ai 12 anni, per vivere in una sola esperienza il momento educativo e quello ludico. A Kandu, infatti, attraverso il gioco di ruolo i bambini imparano, capiscono e vengono a contatto con il mondo che un giorno erediteranno, il mondo del lavoro.

A Kandu si imparano tanti mestieri, quelli più sognati e quelli della società attuale, che caratterizzano le diverse aree del parco: vigili del fuoco, banca, teatro, edicola, dentista, supermercato, studio tv, barbiere, sfilata di moda, gioielleria, salone di bellezza, accademia d’arte, laboratorio ecologico, miniera, ospedale, veterinario, studio radiofonico, area archeologica, scuola di magia. Gli allestimenti dei diversi ambienti della città dei bambini sono stati progettati da Cinecittà, simbolo dell’industria cinematografica italiana e anche parco dei divertimenti del cinema a Cinecittà world a Roma.

Gli appuntamenti iniziano l’8 dicembre 2019 con la decorazione dell’albero di Natale insieme al draghetto Igor e proseguono il 15 dicembre con l’iniziativa “Ti trucchiamo per le feste”, mentre nei giorni del 22 e 23 dicembre ci si può divertire con gli amici del Natale e venire a conoscere Babbo Natale. Infine, per festeggiare il Capodanno, il 31 dicembre è prevista una serata unica insieme all’animazione Kandu con una cena speciale presso il Risto Kandu.

Appuntamenti:

8 dicembre – Decora l’albero insieme a Igor

15 dicembre – Ti trucchiamo per le feste!

22 dicembre – Divertiti con gli amici del Natale

23 dicembre – Vieni a conoscere Babbo Natale

31 dicembre – Cena di capodanno

Aperture straordinarie:

Lun 23 dicembre dalle 15:00/19:00 / Risto Kandu 19:00/22:00

Lun 30 dicembre 15:00/19:00 / Risto Kandu 19:00/22:00

Mar 31 dicembre Capodanno Risto Kandu 19:00/2:00

Gio 2 gennaio 15:00/19:00 / Risto Kandu dalle 19:00/22:00

Lun 6 gennaio: 11:00/19:00

Per informazioni:

info@kandutorino.com

391 185 1736

https://www.kandu-torino.com/