Domani, sabato 21 settembre, alle 23.30 su Rai3 andrà in onda una puntata speciale di “Report” sulla curva della Juventus, dopo l’arresto di dodici capi ultras bianconeri. La trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci si era già occupata di loro con diverse inchieste firmate da Federico Ruffo.

Report cercherà di ricostruire con interviste esclusive i presunti intrecci tra curva e ambienti criminali. Anche in relazione all’indagine coordinata della Procura di Torino per associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata.

Secondo i magistrati gli indagati sarebbero artefici di una strategia estorsiva nei confronti della società, che aveva revocato alcuni privilegi concessi alle tifoserie. Si parlerà nuovamente dalla morte dell’ultrà Raffaello Bucci, assunto dalla Juventus per curare i rapporti tra società, tifosi e forze di polizia, precipitato da un cavalcavia autostradale il 7 agosto 2016. Sulla morte di Bucci la Procura di Cuneo ha aperto un fascicolo non più per reato di istigazione al suicidio, ma per omicidio.