È piena emergenza rifiuti nel quartiere Santa Rita a Torino. A denunciarlo l’ex senatore del Partito Democratico Stefano Esposito che pubblica anche delle foto sul suo profilo Facebook.

“Questa è la situazione stamattina nel mio quartiere, Santa Rita. Scorsa settimana stessa storia. Chissà se il nostro Sindaco deciderà di occuparsi del tema. La prossima volta farò un video”, scrive Esposito sul social network lasciando intendere come il problema dei rifiuti per le strade di Santa Rita sia ormai una costante dell’amministrazione cittadina che ad oggi non ha preso nessun provvedimento valido.

Nelle foto diffuse dall’esponente Dem infatti si vedono non solo sacchi di immondizia abbandonati a fianco dei cassonetti della differenziata ma anche agli angoli delle strade vicino a palazzi e sui marciapiedi. Segno della situazione ormai diventata insostenibile per gli abitanti della zona.

Foto di Stefano Esposito