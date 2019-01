Sarà presentato questo pomeriggio, 21 gennaio, alle 18 al Circolo dei Lettori di via Bogino 9 il libro del giornalista di Rtl 102.5 Alberto Ciapparoni dal titolo “A spasso per Montecitorio”.

Edito da Murgia vuole essere un racconto dietro le quinte della vita di palazzo fatta da chi conosce bene, con tutte le sue curiosità, i suoi segreti e i suoi aneddoti.

Alla presentazione interverranno Luca Cassiani, consigliere regionale del Piemonte per il Partito Democratico, Guido Crosetto, parlamentare di Fratelli d’Italia, Fabiana Dadone parlamentare del Movimento Cinque Stelle e Osvaldo Napoli parlamentare di Forza Italia.

L’ingresso è gratuito.