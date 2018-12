E’ Torino la prima città in Italia a vedere in funzione l’app di Uber per prenotare un taxi. Dopo altre sei destinazioni europee arriva anche qui Uber Taxi, servizio per la mobilità che si aggiunte da Uber Black, Lux e Van già in funzione a Roma e Milano.

A Torino l’app di Uber si avvale della collaborazione con i taxi e memore del successo avuto nel 2015 quando, prima di dover sospendere il servizio, ben 350 mila torinesi avevano utilizzato la app di Uber.

Ora l’azienda punta a diventare una piattaforma multimodale in grado di offrire diverse soluzioni per il trasporto, dalle auto con conducente professionista, ai taxi, alle bici fino al trasporto pubblico. «Siamo molto felici di lanciare Uber Taxi per la prima volta in Italia proprio qui a Torino – ha commentato un portavoce di Uber – come il nostro ceo ha detto recentemente, vogliamo essere partner di lungo periodo per l’Italia e le sue città. Il lancio di oggi è solo un primo passo per costruire città più pulite e smart, lavorando insieme a tutti coloro che contribuiscono a definire la mobilità urbana, a partire dai taxi».