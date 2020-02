Due aule studio aperte il sabato e la domenica a Torino. L’iniziativa è dei Giovani Democratici del capoluogo piemontese, che hanno aperto via Mazzini 44 e una in via Cappellina 6. Nelle due aule è disponibile wifi gratuito.

Spiegano i Giovani Democratici che l’iniziativa nasce dal fatto che «in città c’è un disperato bisogno di aule studio». Da qui l’idea «aspettando che anche l’amministrazione faccia la sua parte».

«Grazie ai GD di Torino per questa iniziativa che finalmente rende le nostre sedi aperte e usufruibili anche ai giovani», commenta il responsabile dell’organizzazione Pd Torino, Saverio Mazza. «Proporrò a tutti i circoli di farsi promotori della medesima iniziativa. Arrivassimo anche a una aula studio per quartiere sarebbe un grande risultato», conclude Mazza.

Le aule di via Mazzini e via Cappellina sono aperte dalle 8.30 alle 18.30