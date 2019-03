Anche a Torino si è svolta la manifestazione di “Global Strike for future”. Erano oltre ventimila i manifestanti, tra cui gli alunni delle elementari e medie, ragazzi delle superiori, universitari e attivisti dei collettivi studenteschi, ma anche cittadini, che hanno aderito al “friday for future” nato da Greta Thunberg, la ragazza di quindici anni Svedese per sensibilizzare il proprio governo che dal 20 agosto dello scorso anno ha manifestato ogni venerdì di fronte al Parlamento Svedese.

La mobilitazione è uscita fuori dai confini svedesi per propagarsi all’estero fino ad arrivare ad essere globale.

A Torino il corteo ha sfilato da piazza Arbarello, dove è partito alle 9,30, fino ad arrivare a Piazza Castello.

foto di ©Rawsht Twana