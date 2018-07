Il Comune di Torino ha espresso la propria solidarietà al ministro dell’Interno Matteo Salvini, dopo le scritte contro il vicepremier comparse nei giorni scorsi.

Ma la richiesta del capogruppo della Lega in Sala Rossa, Fabrizio Ricca nata dopo che sui muri di Torino era apparso il disegno con Salvini con il cappio al collo e la scorta “lega forte”, ha provocato nuovi malumori all’interno della maggioranza pentastellata.

Infatti Maura Paoli e Daniela Albano hanno lasciato la Sala Rossa quando il presidente Fabio Versaci ha espresso “forte condanna” per le minacce e le ingiurie.

Come se non bastasse la Paoli scrive sul suo profilo Facebook: “Chi semina odio raccoglie odio“, post condiviso da Albano. Sulle scritte apparse in diverse zone della città era intervenuto via social anche Salvini commentando su Twitter con un “Mi fate pena”.