Ed ecco i “T-Red”. A Torino, lunedì 2 dicembre alle 24.01, si accenderanno i primi tre, dei quattordici previsti, semafori con telecamera.

I T-Red sono stati istallati nei punti considerati più pericolosi per il numero di incidenti: gli incroci di corso Regina angolo corso Potenza e corso Lecce, corso Peschiera angolo corso Trapani e corso Novara angolo corso Vercelli. Altri quattro verranno piazzati fra fine 2019 inizio 2020, per finire nel corso del prossimo anno.

Dalla notte del 2 i semafori di questi incroci registreranno le immagini e rileveranno e segnaleranno chi passa con il rosso.

«L’obiettivo è di prevenzione e sicurezza – spiega il comandante della polizia municipale Emiliano Bezzon – non certo fare cassa. Abbiamo fatto tutte le prove possibili, testato tutti i possibili casi, messo la segnaletica che informa sulla presenza del semaforo che non scatta solo un fotogramma ma una decina, il che consente di fare una analisi di contesto e capire se c’è stata effettivamente un’infrazione. Tutti – conclude- hanno la possibilità di non incappare nelle sanzioni».

Aggiunge l’assessora alla Mobilità Maria Lapietra «Con i nuovi semafori non cambia nulla rispetto a prima perché viene sanzionato solo chi non rispetta il codice».