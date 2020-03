Da lunedì 9 marzo a Torino saranno attivi i sistemi di rilevamento automatizzato delle infrazioni semaforiche negli incroci tra i corsi Lecce e Appio Claudio, tra corso Potenza e via Pianezza, tra i corsi Agnelli e Tazzoli e tra i corsi Giambone e Corsica.

Per quanto riguarda le infrazioni commesse dai mezzi di soccorso e di polizia in emergenza, sarà il comando di Polizia municipale a verificare le sussistenza dei presupposti per la circolazione in emergenza (cosiddetta esimente) prima di procedere alla notificazione del verbale, sgravando i servizi di polizia e di soccorso delle attività necessarie: operazione possibile grazie all’introduzione di nuove procedure informatizzate nella gestione delle sanzioni relative a violazioni al Codice della strada.