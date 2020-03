I carabinieri di Torino hanno sequestrato sedici chili di marijuana un valore complessivo al dettaglio di oltre 300 mila euro, durante uno dei posti di controlli predisposti in tutta la provincia e Torino per verificare il rispetto delle direttive su restrizione di mobilità per l’emergenza Coronavirus.

Alla periferia nord del capoluogo piemontese i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno fermato un italiano di 28 anni residente nel torinese: nel bagagliaio e tra i sedili posteriori della macchina sono stati sequestrati 13 sacchi termosaldati contenenti infiorescenze di marijuana, 620 euro in contanti e la disponibilità di un manganello telescopico.

La perquisizione domiciliare dell’abitazione dell’uomo ha consentito di rinvenire ulteriori 3 sacchi sempre contenente marijuana per un totale di circa 16 chili e bilancino di precisione. La marijuana è stata sequestrata e il 28enne arrestato e ora si trova ai domiciliari.