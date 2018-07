Solidarietà a Daisy Osakue l’atleta 22enne di origine nigeriane aggredita dal lancio di uova a Moncalieri, ma ha anche voglia di scendere in piazza per il gridare il proprio no al razzismo.

Sono questi i sentimenti espressi dal segretario del Pd torinese Mimmo Carretta dopo la notizia di quanto accaduto alla giovane che ha riportato ferite alla cornea a causa di una scheggia di guscio d’uovo.

«Riteniamo che diventi ogni giorno più importante organizzare una mobilitazione di tutte le forze democratiche contro gli episodi di razzismo che stanno diventando ormai quotidiani.

Rifiutiamo l’indifferenza e l’atteggiamento negazionista di chi ci governa» ha affermato Carretta.

«Da ormai quasi un anno il Pd di Torino è impegnato con i suoi militanti, iscritti e amministratori a tenere alta l’attenzione contro ogni forma di intolleranza, promuovendo incontri, dibattiti e confronti, aderendo altresì con convinzione a ogni manifestazione di condanna in primis quelle organizzate da Mai più fascismi alla quale questa mattina ha ribadito la propria disponibilità a scendere in piazza fin da oggi».

Carretta ha poi ribadito l’invito a una manifestazione contro le violenze razziste: «Facciamo appello a tutte le energie che non si rassegnano a quello che sta succedendo nelle nostre città per mettere in piedi una mobilitazione che sia aperta e plurale».