Già tra pochi mesi potrebbero prendere il via i lavori di riqualifica di piazza Arbarello. Lo ha annunciato la sindaca Chiara Appendino in occasione della presentazione in commissione del progetto, cofinanziato da Reale Mutua Assicurazioni e Compagnia di San Paolo.

L’obbiettivo per la sindaca è ridare un volto a una piazza che «somigliava sempre più a un parcheggio piuttosto che a un luogo da vivere come invece diventerà». In particolare il progetto lavorerà su due fronti: per la parte alta della piazza si andrà in contro a un percorso di progettazione partecipata per definirne il volto. Mentre già sicura è «la creazione di un’ampia area pedonale centrale alberata, oltre al prolungamento del viale di corso Siccardi, con campi sportivi, aree per eventi pubblici e attrezzature per vivere la piazza in ogni momento dell’anno». Potenziata anche la zona alberata che andrà da via Barbaroux a via Bertola e da qui a via Cernaia, dando vita a «un percorso ciclo-pedonale di alta qualità ambientale» ha spiegato la sindaca.