Il candidato di centrodestra per le prossime regionali in Piemonte, Alberto Cirio, festeggia con un post sul suo profilo Facebook il 25 aprile, ricordando l’importanza di questa data per tutto il Paese.

«Oggi è un giorno importante che celebra la Libertà e la Democrazia nel nostro Paese – scrive Cirio –

Grazie a tutti coloro che si sono battuti per la loro conquista. E grazie a chi ogni giorno si impegna per la loro tutela»