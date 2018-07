Restano gravi le condizioni di un bambino di undici anni che nella serata di ieri a Tortona, in provincia di Alessandria, è precipitato dal terzo piano della sua abitazione, in via Guala.

Soccorso dai medici del 118, dopo che un vicino di casa ha dato l’allarme, e trasportato all’ospedale di Alessandria nella notte è stato trasferito in elicottero a Torino. Il bambino, nato in Italia, ma di origini marocchine, ha riportato nella caduta traumi agli arti e all’addome.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.