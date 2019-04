Il consigliere comunale del gruppo misto Dema di Alessandria, Vincenzo Demarte, è stato denunciato, insieme ad un’altra persona, per invasione di campo durante la partita Novese-Spinettese, nel campionato di calcio di Seconda Categoria, Girone L (vinta dai padroni di casa per 3-2)

Demarte è stato segnalato dai carabinieri allo stadio “Girardengo” di Novi, intervenuti per fermare i tifosi che tentavano di aggredire un calciatore della formazione di casa, il difensore della Novese Pedro Barros Guimaraes.

Un gesto che ha fatto salire la tensione tra le due tifoserie. Il consigliere comunale in sua difesa sostiene che sarebbe intervenuto per riportare la calma. Demarte è padre di uno dei giocatori, il capitano dello Spinetta Marengo, Andrea Demarte. «La partita era finita, i giocatori c’erano ma l’arbitro non c’era più. Alcune persone sono entrate in campo e siamo entrati anche io e mio genero, ma solo per placare gli animi. So che in situazioni come questa bisognerebbe mantenere la calma ma, ripeto, ho visto gli altri entrare e sono entrato anche io. Non sono un arbitro ma a mio avviso quel direttore di gara non era all’altezza di una partita così importante ha assegnato tre rigori, due alla Novese e uno allo Spinetta. Non ha gestito bene la gara. Doveva tirare fuori il cartellino giallo già dopo i primi falli, invece i giocatori della Novese hanno commesso una serie di brutti interventi che sono durati per tutta la gara» ha dichiarato ai microfoni di Radio Gold il consigliere.

Mentre continuano le indagini per identificare altri tifosi coinvolti nella vicenda, i carabineri hanno presentato una segnalazione al questore per valutare l’opportunità di emettere Daspo.