AL DI LÀ DI OGNI DUBBIO

“Apprendiamo dai giornali di un’aggressione avvenuta alle quattro di sabato notte all’esterno del CSOA Gabrio e, quelle stesse testate, riportano indirettamente l’ipotesi che si possa trattare di un regolamento di conti fra il nostro ambiente ed il Gabrio” dichiara Aliud in una nota.

“Riteniamo doveroso precisare che la nostra modalità di azione politica esclude categoricamente l’utilizzo di simili mezzi di aggressione ed intimidazione, assai lontani dal nostro mondo, ma ben più simili a metodologie mafiose o legate ad ambienti della malavita e dello spaccio di droga. Nonostante l’aggressione violenta da noi subita, non abbiamo intenzione di farci tirare in mezzo a simili nefandezze.” Continua Aliud.

Conclude Aliud: “Respingiamo, senza se e senza ma, ogni eventuale accusa o addebito in merito a questa vergognosa aggressione. Siamo un’organizzazione politica che agisce alla luce del sole e non abbiamo bisogno di questi mezzucci per legittimarci.”