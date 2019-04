Nasce in Argentina, la chitarra rock- blues più apprezzata in Europa e negli Stati Uniti: Demian Dominguez è l’artista blues protagonista LIVE, martedì 30 Aprile, sul palco dell’ARTeficIO Music Club dalle ore 21, accompagnato dalla sua “Demian Band”, composta da musicisti d’eccellenza, come Roberto Zecchinelli al basso, e Jacopo Coretti alla batteria.

Si potrebbe pensare che sia nativo del sud degli Stati Uniti, piuttosto che dell’Argentina o di Barcellona, la città spagnola in cui si è trasferito. Demian Dominguez è invece l’artista blues rock più promettente ed emergente proveniente dalla scena latino-americana. La sua musicalità e il suo virtuosismo suonano autenticamente blues, tanto che a soli 15 anni, ha avuto l’opportunità unica di essere stato scelto come artista di apertura per Jimmy Vaughan, Roy Rogers e Los Lobos all’Huracan Stadium di Buenos Aires in un omaggio a Steve Ray Vaughan.

Johnny Winter, Eric Sardinas ed Elliot Murphy sono solo alcuni degli artisti di grande calibro, che ha affiancato su grandi palchi internazionali, con il suo straordinario talento. Sia il suo primo album, “Devil by my side”, nel quale ospita il bluesman di Chicago Bernard Allison, che il secondo “Tattoo’d fish” hanno raggiunto il top delle classifiche americane di blues.

Nel 2013 ha inoltre pubblicato l’album “Live” e il suo primo film “Demian Band The Movie”: il cd e dvd che documenta i suoi sei mesi di tour fra Germania, Spagna, Italia e USA.

Nel 2015 è inoltre uscito l’ultimo cd “Goin’ Ahead”, che mostra lo spettacolare e fluido virtuosismo che da sempre lo contraddistingue, con il tipico sound rock che caratterizza tutti i suoi concerti.

Grande energia e marcata personalità, sono gli ingredienti principali di un chitarrista di livello straordinario, le cui doti e magistrali esibizioni hanno riscontrato il grande successo che ripercorre tutta la sua lunga carriera, in tour fra Sud America, Europa e USA.

All’ARTeficIO music club, Demian Dominguez non mancherà di eseguire dal vivo i brani dal sapore blues di maggior successo e quelli tratti dal suo ultimo album, regalando così al pubblico un assaggio della sua eccellente tecnica musicale, attraversata dall’ineguagliabile vena rock che penetra il suono blues della sua chitarra.

La serata inizia alle 20,00 con l’aperitivo e la cena, mentre il LIVE comincia alle 21:00.

Ingresso a 10 euro per i soci Arci con prima consumazione inclusa, mentre per chi non ha la tessera il costo è di 15 euro con prima consumazione.

BIO DEMIAN DOMINGUEZ

ARTeficIO music club

L’ARTeficIO è una nuova realtà in pieno centro a Torino, un punto ricreativo e associativo dedicato all’espressione di ogni forma artistica come musica, teatro, fotografia, pittura, danza.

Negli oltre 400 metri quadri dell’ARTeficIO è presente una caffetteria con tavola calda e fredda, un teatro, locali per eventi e club, spazi per co-working e per attività didattiche e formative.

Il progetto nasce con la finalità di gestire lo spazio come contenitore di iniziative rivolte a un pubblico trasversale, che possa intendere la struttura come un punto di riferimento, divertimento e informazione. Promuove la socialità e la partecipazione attraverso lo sviluppo, la divulgazione, l’insegnamento, la produzione e diffusione delle arti quali musica, teatro, cinema e televisione, radio, editoria e arti visive.

L’associazione Soluzioni Artistiche, gestore dell’ARTeficIO, nasce dalla collaborazione di un gruppo di professionisti attivi da quasi vent’anni nel settore audio/video e in ambito di comunicazione allo scopo di promuovere socialità e partecipazione e realizzando attività con intenti sociali, ricreativi e sportivi. Obiettivi dell’associazione sono: sviluppo, divulgazione, insegnamento e produzioni delle arti, canalizzati nelle due diverse direzioni di didattica, formazione e divulgazione e di organizzazione e gestione di eventi aggregativi di massa di stampo musicale e teatrale.