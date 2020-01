«Ma quale mercato degli affidi? L’unico mercato da chiudere è quello della campagna elettorale fatta sulla pelle dei minori. Siamo stanchi degli ultras in Giunta, che appendano striscioni o propongano leggi che sono puri slogan da curva». Il capogruppo di Liberi Uguali Verdi Marco Grimaldi, in occasione della conferenza stampa del Partito Democratico sul disegno di legge “Allontanamento Zero” dell’Assessora Caucino, non risparmia stoccate.

«Caucino – prosegue Grimaldi – sostiene che il 60% degli allontanamenti, poiché non avvengono nel caso estremo di maltrattamenti o abusi, siano da eliminare. Ma questa è pura propaganda, perché i casi in cui purtroppo l’ambiente familiare non è idoneo per il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui il minore ha bisogno sono tanti e il motivo dell’allontanamento non è mai solo la scarsità di reddito».

«Per l’Assessora in Piemonte ci sono troppi allontanamenti e questo ci renderebbe una Regione non virtuosa – conclude Grimaldi – eppure, come è stato ricordato oggi in conferenza stampa, in Piemonte non si segnalano casi di allontanamento dai dubbi motivi e il numero dei minori allontanati è minimo rispetto a quello dei minori seguiti in famiglia».