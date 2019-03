Il Partito Democratico di Torino ha aderito alla manifestazione in programma lunedì 18 marzo, alle 19, davanti a Palazzo di Città, contro la delibera della giunta Appendino che prevede la Ztl prolungata e l’ingresso a pagamento per entrare in centro dalle 7.30 alle 19.30.

«Come Pd abbiamo aderito alla manifestazione organizzata dalle associazioni dei commercianti per protestare contro la tassa di ingresso a 5 euro per entrare nella ZTL voluto da Appendino», conferma il capogruppo Dem in consiglio comunale Stefano Lo Russo.