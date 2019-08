Salgono nuovamente al cielo le colonne di fumo nero e velenoso proveniente dal campo rom di via Germagnano, a Torino. Un problema denunciato da anni dai residenti che sono obbligati a respirare i fumi tossici.

Sulla vicenda interviene il capogruppo della Lega, in consiglio comunale, Fabrizio Ricca, che non risparmia critiche all’amministrazione pentastellata.

«Ancora roghi in via Germagnano, ancora residenti con le finestre chiuse alle 22 perché non riescono a resistere agli odori di oggetti bruciati nel campo nomadi, ancora silenzio da parte di una Giunta che aveva detto, trionfalmente, che il problema non era più presente» – afferma il capogruppo.

«Continuano ad arrivarci segnalazioni di roghi tossici da via Germagnano e la situazione non è più minimamente sostenibile. Non è possibile che Appendino, a cui sembra in apparenza state tanto a cuore l’aria che respirano i cittadini, faccia finta di nulla quando a inquinare sono i rom. Chiederemo spiegazioni ma vogliamo che il problema sia risolto nel minor tempo possibile è una volta per tutte», conclude Ricca.