Il sorriso di Chiara Appendino è di chi sente di essersi lasciato il peggio alle spalle. E non lo nasconde durante la conferenza stampa di fine anno: «Siamo partiti da una situazione molto complessa e sono stati tre anni e mezzo difficili, ma in cui abbiamo messo basi per poter rilanciare la nostra città. Anche perché per la prima volta dopo 25 anni abbiamo chiuso il bilancio, che torna a espandersi, entro i termini».

Insomma un 2019 positivo secondo Appendino che ora guarda al 2020 come “l’anno del rilancio”. «Nonostante ci sia ancora tanto da fare, ora possiamo dire che Torino riparte davvero».

Una Torino che vuole essere “partecipata, vivibile, solidale e dinamica”. Così la descrive Appendino che fa un bilancio di quanto fatto in questi 12 mesi e degli obiettivi di quelli a venire.

«Abbiamo gioito per le ATP Finals, ottenute battendo 40 città. Ringrazio il governo per l’impegno nei confronti della nostra città che è stata dichiarata “Area di crisi complessa”, rendendo possibile nei prossimi anni investimenti per il rilancio industriale». E poi ancora ambiente «una priorità della nostra amministrazione su cui continueremo a impegnarci», Mobilità sostenibile con «incentivi alla micromobilità, nuove piste ciclabili e nuovi mezzi per Gtt». Infine su turismo e cultura per Appendino sono «i numeri che parlano: gli arrivi a Torino sono in aumento, la nostra città è attrattiva».

La sindaca, assieme alla sua vice Sonia Schellino, ha poi indicato gli obiettivi per il 2020. «A partire dal lavoro e dagli investimenti, creando dei distretti industriali che nel contempo permetteranno la riqualifica di arre della città. E anche il Comune assume con 502 posti di lavoro». Per la sindaca «Non esiste Città che guarda al futuro senza puntare alla tutela ambientale. Per questo nel 2020 arriveranno nuovi bus elettrici e andranno in produzione 79 nuovi tram. Oltre a 15 km di piste ciclabili e Torino Centro Aperto che avrà un notevole apporto per ambiente, commercio, turismo e vivibilità del centro cittadino».

La sindaca ricorda anche come nel bilancio 2030 siano stati stanziati 50 milioni di euro per la manutenzione di strade e aree verdi è come la sicurezza sarà una priorità «per una città più coesa».