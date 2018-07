Un incontro cordiale. Così il ministero dei trasporti definisce quello avvenuto oggi tra il ministro Danilo Toninelli e la sindaca di Chiara Appendino, accompagnata dalla sua assessora ai trasporti Maria Lapietra.

L’occasione è stata quella per discutere di alcuni temi centrali per il trasporto torinese: dalla linea 2 della metropolitana alla situazione di Gtt, ma senza tralasciare anche la sperimentazione dell’auto a guida autonoma per cui la città ha già firmato un protocollo con Fca.

In particolare Appendino ha illustrato a Toninelli l’iter e i successivi passaggi per la realizzazione della linea due della metro, soffermandosi sull’innovazione dell’analisi del traffico delle celle telefoniche come criterio per scegliere il tracciato migliore.

Sull’argomento Gtt Toninelli e Appendino hanno fatto il punto sul salvataggio e il rilancio dell’azienda.

Come detto c’è stato poi anche spazio per parlare di guida autonoma, con il circuito su cui si sta sperimentando a Torino: un’iniziativa che lo stetto Mit sostiene attraverso il neonato Osservatorio tecnico di supporto per le smart road.