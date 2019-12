La sindaca di Torino Chiara Appendino ha incontrato Greta Thunberg al Teatro Regio e ha assistito al suo intervento dal palco di piazza Castello. «Incontrare Greta mi ha trasmesso una determinazione ancora più forte nel portare avanti le politiche per l’ambiente che abbiamo avviato per la nostra Città» ha affermato la prima cittadina che commentando la giornata ha detto: «ancora una volta ribadiscono come il tema dell’emergenza climatica sia una priorità assoluta per tutti. Parole che, a Torino, una delle città con l’aria più inquinata d’Europa, sono particolarmente significative».

La sindaca ha poi sostenuto che «Le istanze di tutti vadano rispettate, ma l’esigenza prioritaria, per noi e per le prossime generazioni, è quella di consegnare a chi verrà in futuro una città più pulita, più sostenibile, più sana e più sicura. Per questo andremo avanti con ancora maggiore forza su questi temi. Scelte che possono non portare consenso, ma ciò non può essere in alcun modo un freno a un’azione politica che guardi realmente al futuro».

Inoltre, Appendino ha confermato la disponibilità del Comune a sostenere la candidatura di Torino per il meeting internazionale dei Fridays for Future che si svolgerà nel 2020, come annunciato oggi dai ragazzi in piazza.