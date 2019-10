Salta la seduta odierna del Consiglio comunale di Torino per la mancanza del numero legale. Infatti, come già annunciato nei giorni scorsi, molti consiglieri della maggioranza M5s non si sono presentati in aula.

Alcuni di loro avevano già presentato giustificazione dell’assenza dovuta, scrivono, a “motivi personali e lavorativi”. Così dopo le interpellanza il numero legale è stato garantito dalle opposizioni solo per il tempo di votale la delibera che stabilisce l’ingresso in Sala Rossa del consigliere M5s Vincenzo Napolitano che ha sostituito il dimissionario Fabio Gosetto.

Poi il numero legale è nuovamente caduto e non si può non pensare che si tratti dell’ennesimo strappo tra la sindaca Appendino, anch’essa assente oggi per motivi istituzionali, e parte dei suoi.

Questa volta a non andare giù all’ala più radicale del Movimento è la questione Cavallerizza Reale visto che dopo l’incendio di settimana scorso si è arrivato a ipotizzare lo sgombero e anche le soluzioni del masterplan dell’assessore Iaria non sembrano soddisfare chi difende i diritti degli occupanti.