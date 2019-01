Antonietta Di Martino, 56 anni, dirigente dell’ufficio scolastico regionale, è il nuovo assessore all’Istruzione a Torino.

La sindaca Chiara Appendino ha scelto lei per sostituire Federica Patti a cui erano state tolte le deleghe dopo che l’ormai ex assessora era finita per l’ennesima volta nell’occhio del ciclone per la vicenda Tundo, sulla pessima gestione del traporto scolastico per i disabili.

Di Martino è stata preside a Rivoli e, per pochi mesi, al liceo Regina Margherita nel 2016.

Per l’ufficio scolastico regionale si occupa dell’Osservatorio per la sicurezza nelle scuole.

Saranno due le deleghe che verranno ufficializzate martedì: istruzione e edilizia scolastica.