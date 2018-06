Come è stato promesso ieri prima dell’incontro con il sottosegretario Giancarlo Giorgetti Chiara Appendino non sarebbe rimasta sola ad affrontare nuovamente la sua maggioranza. Come era stato chiesto lunedì durante la riunione fiume qualcuno dei vertici del Movimento 5 stelle sarebbe arrivato sotto la Mole a sentire quello che avevano da dire i consiglieri pentastellati contrari alle Olimpiadi, ma sopratutto a spiegare l’importanza che questa candidatura rappresentava: dimostrare non solo all’Italia ma al mondo intero che era possibile organizzare una grossa manifestazione come i Giochi invernali risparmiando, rispettando l’ambiente. Il tutto targato Cinque Stelle.

E per fare questo ecco che arriva di corsa dalla Capitale il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi di Maio. A quanto pare ci sarà anche lui, se riesce ad incastrare l’incontro nella sua agenda, alle 18 in Sala Congregazioni al vertice tra la maggioranza e la sindaca che relazionerà ai consiglieri quanto detto durante l’incontro con il sottosegretario alla presidenza del consiglio Giancarlo Giorgetti.

Dunque il governo fa testuggine a difesa di Appendino e i consiglieri di maggioranza di cui 16 su 23 hanno votato contro le Olimpiadi del 2026 si devono ora prendere la responsabilità delle proprie azioni, tradotto: se hanno intenzione di andare avanti per questa strada e quindi far cadere la sindaca costringendola alle dimissioni, come aveva minacciato lunedì scorso, ebbene valutino anche la possibilità di uscire dal Movimento.