Giornata densa di impegni per la sindaca Appendino a Roma, dal momento che non solo ha parlata della candidatura di Torino alle Olimpiadi del 2026, ma anche di enti locali.

Appendino ha infatti incontrato il ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta Riccardo Fraccaro per affrontare il tema delle compensazioni Imu/Ici con la garanzia dell’impegno del governo per gli Enti locali.

Poi è stata la volta del delicato tema delle Olimpiadi 2026. Nonostante la sua maggioranza non trovi pace proprio per l’ostilità di parte dei consiglieri ai giochi, la sindaca ha illustrato il suo dossier sia ai ministri che successivamente al Coni, dove ha incontrato Daria Bianchedi responsabile delle candidature italiane.