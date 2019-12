L’ipotesi di un Appendino bis scatena le opposizioni, che commentano l’ipotesi di una nuova candidatura della sindaca nel 2021.

Per il capogruppo Pd Stefano Lo Russo: “sarebbe una cosa giusta e coerente da parte sua. Ha tutto il diritto e per certi versi anche il dovere di non scappare alla fine del mandato e di misurarsi tra meno di un anno e mezzo con i torinesi rispetto alle cose fatte e a come ha guidato la Città di Torino in questi anni.

Se i torinesi vorranno di nuovo lei e il M5S al governo della Città li rivoteranno. Altrimenti cambieranno”.

L’esponente Dem ha anche precisato come “Il PD e il centrosinistra da qualche mese hanno avviato il confronto con la Città per mettere in campo un progetto e quindi un programma da sottoporre agli elettori e far ripartire Torino.

Il lavoro sta dando i suoi frutti e dobbiamo guardare al futuro con l’umiltà, l’ottimismo e la consapevolezza che solo con un nuovo progetto davvero forte, coraggioso e inclusivo Torino può rialzarsi”.