Il nome di chi sostituirà Paola Pisano, diventata ministro dell’Innovazione, nella giunta Appendino ancora non si conosce. Ma una cosa è certa, non ci vorrà molto perché venga nominato.

Allo afferma la stessa sindaca parlando al Consiglio comunale e precisando che “si tratta di un passaggio prettamente tecnico. La sostituzione sarà celere e avverrà al massimo tra un paio di settimane”.

Con riferimento a chi ha criticato Pisano per essersi tenuta l’incarico comunale anche dopo la nomina nel governo Conte-bis Appendino ha precisato: “Ho chiesto io alla assessora di mantenere le deleghe fino a quando non avrò trovato il nuovo nome”. Ma, come detto, dovrebbero essere questione di pochi giorni.