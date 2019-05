Con i 23 voti favorevoli della maggioranza e nonostante quelli contrari delle opposizioni il Consiglio comunale ha approvato oggi il Bilancio di previsione 2019.

Un documento che la sindaca Chiara Appendino ha accolto positivamente sottolineando come il disavanzo sia diminuito passando da 80 a 55-60 milioni.

«Questo bilancio è coerente con l’indirizzo che ci siamo dati ad inizio mandato, quando ci siamo assunti la responsabilità di fare un percorso di risanamento, in accordo con la Corte dei Conti», ha precisato Appendino , aggiungendo come «Qualcuno si stupisce – ha proseguito – che il bilancio della Città non stia in piedi senza le entrate straordinarie: c’è poco da stupirsi, visto da dove siamo partiti».

Concorde anche l’assessore al Bilancio Sergio Rolando che ha spiegato che per far quadrare i conti si è scelta la strada di tagli alle spese e di aumento delle riscossioni: «Pur rimanendo significativa la situazione debitoria abbiamo realizzato un miglioramento sulle anticipazioni di tesoreria». Mentre tra i punti salienti del Bilancio vi sano per Rolando «scelte strategiche come la priorità al welfare, i servizi alle persone ed imprese e un alto livello di investimento nelle opere pubbliche, soprattutto nelle manutenzioni della città».

Eppure i tagli non sono finiti e per ridurre l’indebitamento se ne faranno altri nei prossimi anni.

«Per colmare lo squilibrio strutturale, di circa 60 milioni, bisogna ridurre le spese per il personale e per la gestione del patrimonio, con risorse che possono prevedere anche la riduzione di servizi non essenziali per la cittadinanza», ha concluso Rolando.