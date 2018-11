Si trova in corso Principe Eugenio e sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19. Si tratta del primo Samsung Customer Service di Torino, e il quarto in Italia dopo le aperture di Como, Bologna e Pisa. Un centro assistenza totalmente brandizzato che mira ad offrire il miglior servizio post-vendita in esclusiva per i clienti Samsung. Il personale che opera all’interno del Customer Service è, infatti, altamente specializzato e preparato sui prodotti e servizi di telefonia mobile di Samsung.

Tra i servizi offerti ai clienti vi è la riparazione veloce dello smartphone, pronto entro un’ora, consulenze gratuite per l’utilizzo corretto dei dispositivi, l’acquisto di accessori originali e la consegna a domicilio del dispositivo riparato.

«Le nostre attività di relazione con il cliente nella fase di post vendita sono sempre più strategiche nella relazione con il cliente e nel processo di fidelizzazione al brand. Per questo motivo abbiamo voluto creare dei centri che siano sempre più in linea con le aspettative dei nostri consumatori, ovvero ambienti che rispettino l’anima innovativa della nostra azienda, con procedure che riducono i tempi di attesa e permettano una esperienza piacevole» afferma Mario Levratto, head of marketing & external relations di Samsung Electronics Italia.

Il Customer Service di Torino si trova in Corso Principe Eugenio, 9-11 e sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19