Renato Boero è il nuovo presidente Iren e prende il posto dell’ex assessore regionale del Piemonte Paolo Peveraro. Probabilmente verrà confermato Massimiliano Bianco nella carica di amministratore delegato.

La decisione arriva da Luca Vecchi, Marco Bucci e Chiara Appendino, sindaci di Reggio Emilia, Genova e Torino che compongono il patto di sindacato che controlla Iren. Decisa a quanto pare Chiara Appendino che ha spinto per il cambio della guardia. Non era un segreto che tra Peveraro e il Movimento Cinque Stelle, infatti, i rapporti non fossero idilliaci. Boero, che era già alla guida della controllata Iren Energia, è il nome che la sindaca torinese ha sempre voluto.