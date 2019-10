Interventi straordinari di manutenzione in 16 spazi verdi pubblici per un valore di 800 mila euro. La Giunta comunale ha approvato oggi una delibera che permette di intervenire in alcune aree che necessitano “di ritrovare qualità e sicurezza non più ottimali” a causa solo del naturale degrado e dell’utilizzo a volte improprio ma anche di veri e propri atti di vandalismo.

«Gli spazi verdi nella nostra città – evidenzia l’assessore all’Ambiente Alberto Unia – sono numerosi e di grande valore naturale e paesaggistico. Interveniamo con un impegno aggiuntivo per riportare alla piena accessibilità alcuni spazi che da tempo erano in sofferenza. Questa amministrazione – assicura – è sensibile alle segnalazioni di danneggiamenti e di situazioni di degrado e con questo provvedimento intendiamo rispondere alle situazioni più urgenti e più attese dai cittadini».

Le aree verdi della città di Torino saranno, d’ora in avanti, curate con un sistema di gestione globale con un affidamento pluriennale “Global service”, o comunque ad un numero limitato di aziende. «Sarà avviata – aggiunge Unia – un’analisi approfondita e una valutazione preliminare dei valori attuali complessivi della manutenzione del verde e una stima dell’impatto di una diversa forma di gestione sull’organizzazione del Comune per avere una misura del reale miglioramento indotto in termini di efficienza del servizio dall’eventuale nuova modalità di appalto». In attesa di queste valutazioni verranno prorogati gli attuali contratti per garantire la continuità del servizio.