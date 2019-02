Sullo sgombero dell’Asilo di via Alessandria, occupato da oltre 20 anni, la sindaca di Torino Chiara Appendino ha chiesto al presidente del consiglio comunale Francesco Sicari di poter fare delle comunicazioni in aula relativamente alle operazioni di sicurezza.

Sul fronte ordine pubblico, intanto, restano sul tetto cinque anarchici che hanno resistito allo sgombero avvenuto durante l’operazione di polizia “Scintilla”, che ha portato all’arresto di sei presunti leader della casa occupata, mentre un settimo è ricercato, per i reati di associazione sovversiva. Domani dopo una serata ad alta tensione, in cui oltre trecento antagonisti hanno manifestato per le vie cittadine per domani è previsto un corteo “Contro lo sgombero e la repressione”.