Quando si accende un mutuo con una banca o un istituto di credito ci si trova a dover sottoscrivere anche una assicurazione sullo stesso. Gli istituti di credito hanno la necessità di tutelare il proprio servizio con il supporto di un contratto assicurativo nel caos in cui alcuni eventi si presentino e il soggetto contraente non sia in grado di sostenere il pagamento delle rate.

Assicurazione Mutuo cosa copre

La prima copertura offerta dall’assicurazione mutuo è quella che considera il caso di decesso del contraente. Se il soggetto che ha un mutuo da pagare viene meno, l’assicurazione si impegna al pagamento delle rate necessarie fino all’estinzione del mutuo con la banca.

Un altro caso tutelato dalle polizze per il mutuo è quella in cui il sottoscrivente si trovi per qualunque ragione in una situazione di invalidità permanente o inabilità temporanea, ma anche ricovero in ospedale per la quale non sia in grado di sostenere il pagamento previsto.

Conseguenti a questi eventi, ma anche per situazioni esterne si possono verificare episodi di perdita del posto di lavoro. Una situazione simile comporta l’impossibilità di effettuare il pagamento del proprio debito nei confronti della banca per un tempo breve per i fortunati e per un tempo che può essere molto lungo per chi non riesce o non può trovare un nuovo impiego.

Assicurazione Mutuo è obbligatoria?

L’assicurazione mutuo non è completamente obbligatoria. Le banche richiedono la sottoscrizione di una polizza per scoppio o incendio come obbligatoria, mentre quella generale sugli infortuni e la perdita del lavoro del soggetto non è prevista dalla normativa vigente. Pur non essendo una clausola obbligatoria, sono ben pochi gli istituti di credito che consentono al cliente di avere accesso ad un mutuo senza che sia presente. L’assicurazione sul mutuo è richiesta dalla banca per evitare, o quantomeno limitare, le situazioni di morosità o di mancati pagamento.

Oltre ad essere una tutela per l’istituto che ha finanziato il prestito l’assicurazione è molto utile anche per il soggetto privato. Sapere che in caso di difficoltà la polizza potrà sopperire alle incombenze e garantirà il mantenimento di un tetto sulla testa (nel caso di mutuo sulla casa per esempio) è un gran sollievo.

Assicurazione Mutuo tipi di polizza

L’assicurazione sul mutuo può essere prevista in un’unica soluzione anticipata o con il pagamento di un premio periodico. Nel primo caso il contratto assicurativo ha la stessa validità temporale del mutuo sostenuto. Nel secondo caso, che può essere annuale, semestrale, trimestrale o mensile, il contratto deve essere a copertura dell’intero mutuo.

Assicurazione Mutuo i risarcimenti

In generale quando si verifica un evento grave, come il decesso o l’invalidità permanente, coperto dalla polizza la compagnia assicurativa provvede alla liquidazione del danno in un’unica soluzione. In questo modo il soggetto o i beneficiari della polizza potranno estinguere il mutuo e riprendere la loro vita in modo più sereno almeno dal punto di vista economico.

Quando subentrano situazioni temporanee come ad esempio i ricoveri o la perdita del posto di lavoro l’assicurazione provvederà al pagamento delle rate che il soggetto non è in grado di sostenere per un periodo di tempo corrispondente a quanto stabilito dal contratto scelto.

Assicurazione Mutuo quanto costa

Non è facile stabilire un range di prezzo per i premi assicurativi sul mutuo. La prima variabile è di certo l’importo per il quale il soggetto è esposto nei confronti dell’istituto di credito e per quanto tempo è vincolato ad esso. Anche i tassi di ammortamento del mutuo hanno un’influenza diretta sul costo del premio, assieme alle garanzie che si sceglie di sottoscrivere. Fanno la loro parte anche l’età assicurativa del soggetto nel momento in cui richiede la polizza, così come il suo stato di salute, il tipo di attività professionale, eventuali attività sportive e le abitudini di vita. Il web offre la consultazione gratuita dei portali per effettuare un preventivo online senza impegno ed in pochi minuti. Di seguito alcuni dei portali di comparazione con link diretto al preventivo.