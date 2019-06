Chissà cosa avranno pensato quegli inquilini ATC digitalizzati nel leggere un post in lingua inglese pubblicato qualche giorno fa sulla pagina facebook dell’Agenzia territoriale per la Casa. Immaginate la signora Antonietta e il signor Gennaro, ormai ultra 70enni, immigrati negli anni 60 dalla provincia di Caserta, che già per ragioni anagrafiche poco avvezzi al mondo dei social, oltre a ricevere comunicazioni tramite il web, devono adesso anche leggerle in lingua anglosassone.

Forse certi comunicatori, o meglio social media manager, dovrebbero capire che la loro primaria funzione è quella di informare gli inquilini e non di soddisfare il proprio ego.