La sindaca di Torino Chiara Appendino chiede che il governo mantenga la parola data e che gli Atp Finals di tennis vengano ospitati a Torino. «Nei mesi passati la nostra città si è candidata per ospitare dal 2021 per 5 anni uno dei 5 tornei internazionali di tennis più importanti al mondo: le Atp Finals – spiega Appendino – Parliamo di un evento che ogni anno porta in loco 250.000 spettatori, viene seguito in oltre 180 paesi con audience medio di 95 milioni di persone».

«Sarebbe un volano per il tennis italiano ma anche per l’economia del territorio e di tutto il Paese, visti gli investimenti pluriennali che è in grado di attrarre. Non è un caso che si siano candidate 40 città da ogni parte del mondo», aggiunge la sindaca.

«Nonostante la forte concorrenza, lo scorso dicembre abbiamo sorpassato la prima selezione, entrando nella shortlist delle 5 città che si giocheranno l’assegnazione a Marzo. Le città sono Londra (sede attuale), Manchester, Tokyo, Singapore e, appunto, Torino», precisa a Appendino che ricorda che la competizione «si svolgerebbe interamente all’interno del PalaAlpitour».

«Torino, la FIT, il CONI, le Istituzioni sinora coinvolte e tante realtà del territorio hanno sin qui profuso un grandissimo impegno per questa candidatura consapevoli dell’importanza dell’evento e continueranno a impegnarsi per provare a vincere».

«Il mio appello è che il Governo sciolga gli indugi, in questa fase così delicata, confermi le garanzie che si era impegnato a fornire e che tutte le forze politiche forniscano il loro supporto affinché questo obiettivo possa essere raggiunto insieme».

«Si tratta di un’opportunità unica che Torino, il Piemonte e tutto il nostro Paese non possono perdere», conclude Chiara Appendino.