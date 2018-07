Si fingono addetti Smat e con la scusa di controlli si introducono nelle abitazioni. È successo a Moncalieri, dove gli abitanti hanno segnalato diversi casi di tentata truffa.

Per questo Smat ricorda non è prassi aziendale effettuare controlli a domicilio: il personale Smat accede ai fabbricati solo per la lettura o la riparazione dei contatori senza avere la necessità di entrare nelle abitazioni.

Non solo. Tutti gli addetti sono dotati di apposito tesserino, con il logo aziendale, sul quale sono riportati il numero di riferimento, la foto e il nome dell’addetto. In caso di dubbi, per avere conferma dell’intervento si consiglia di contattare il Numero Verde 800-060 060 attivo 24 ore su 24.