Si fingono addetti Smat per entrare in casa e derubare il malcapitato. Nel Comune di Avigliana sono stati segnalati diversi casi e per questo Smart invita la clientela a stare attenta e a diffidare di chi dice di dover svolgere controlli nelle abitazioni o di dover riscuotere pagamenti.

Infatti, Smat non esegue controlli a domicilio, ma i tecnici di solito accedono solo a bassi fabbricati per la lettura dei contatori o la riparazione di guasti. Inoltre tutto il personale Smat é dotato di tesserino di riconoscimento e con logo, numero di riferimento, nome e foto.

Per ogni esigenza o dubbio é possibile chiamare il numero verde 800 060 060 attivo 24 ore su 24.