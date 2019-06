Falsi addetti Smat sono stati segnalati nel comune di None: persone che qualificandosi come tecnici della società idrica, hanno tentato di entrare nelle abitazioni.

Come precisa Smat, però, «non è prassi aziendale effettuare controlli a domicilio; normalmente il personale accede ai fabbricati solo per la lettura o la riparazione dei contatori senza avere la necessità di entrare nelle abitazioni».

Dunque è sempre bene diffidare di chi si presenta dichiarando di dover riscuotere dei pagamenti della bolletta, effettuare dei controlli sull’acqua e interventi tecnici presso la singola abitazione. «Tutti gli addetti Smat – spiegano ancora – sono dotati di apposito tesserino, con il logo Smat., sul quale sono riportati il numero di riferimento, la foto e il nome dell’addetto».

In caso di dubbi, per avere conferma dell’intervento si consiglia di contattare il numero verde 800 060 060 attivo 24 ore su 24.