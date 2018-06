Una torta che la ritrae vicino alla Mole Antonelliana e con la fascia tricolore. È così che la giunta festeggia i 34 anni della sindaca Chiara Appendino.

L’appuntamento è in Sala dell’Orologio dove prima di iniziare la mattinata di lavoro gli assessori e il capoufficio stampa Luca Pasquaretta hanno voluto celebrare il compleanno di Appendino.

Ma non è l’unica ricorrenza che cade in questi giorni per la sindaca. Infatti il prossimo 19 giugno soffierà anche la seconda candelina sul suo mandato.