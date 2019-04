Dopo la notizia dell’esclusione della squadra torinese Auxilium Fiat Torino dalla serie A da parte della Lega Basket il deputato di Forza Italia e consigliere comunale di Torino Osvaldo Napoli ha presentato un’interrogazione parlamentare al Sottosegretario con deleghe allo sport Giancarlo Giorgetti.

Nel documento Napoli fa riferimento alle motivazioni addotte dalla Lega Basket legati al fatto che l’ingresso nella proprietà dell’Auxilium di Dimitry Gerasimenko, già proprietario della Pallacanestro Cantù, ha preoccupato a causa della situazione debitoria proprio del Cantù e causata dallo stessl Gerasiumenko.

«Le argomentazioni riportate, che appaiono estranee alle regole in essere, sono basate su motivazioni opinabili e l’atto di esclusione appare sproporzionato e assunto senza i necessari approfondimenti, tenuto anche conto che non esiste una norma che prevede l’esclusione di una società per i motivi addotti dalla Lega Basket» afferma Napoli chiedendo a Giorgetti di «approfondire ulteriormente la questione, per valutare la bontà di tale decisione, anche per il fatto che tale atto appare al di fuori delle regole vigenti».