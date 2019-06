Il centrodestra conquista due capoluoghi piemontese ai ballottaggio: Biella e Vercelli. Al centrosinistra va solo Verbania, ma le buone notizie per il Partito Democratico arrivano dalla cintura torinese se pensiamo alle vittorie a Settimo, Chieri, la conferma di Beinasco, Piossasco.

Fa male la caduta, dopo ben 30 anni, di una roccaforte per la sinistra che era Rivoli. Infatti qui per soli 160 voti Alberto Tragaioli supera Emanuele Bugnone, 50,4% per 49,6%.

Ma ripartiamo dai capoluoghi.

A Biella la sfida non vedeva candidati del centrosinistra coinvolti: da una parte il leghista Claudio Corradino (sostenuto Lega, Fi, Fdi, una lista civica) che batte 51% a 49%, Dino Gentile (liste civiche) che era stato già sindaco tra il 2009 e il 2014 per il Popolo delle libertà. Perde a Vercelli la sindaca uscente Maura Forte (Pd, liste civiche):45,2%. Il nuovo primo cittadino sarà Andrea Corsaro (Lega, Fi, Fdi). Corsaro era stato sindaco per due mandati (tra il 2004 e il 2014). Per lui un forte del 54,8%.

Confermata a Verbania, la sindaca uscente Silvia Marchionini (Pd, liste civiche). Supera di poco(50,6% contro 49,4%) lo sfidante Giandomenico Albertella (Lega, Fi, Fdi, una lista civica).

Provincia di Torino: A Settimo Torinese nette vittoria della vicesindaca uscente Elena Piastra (Pd, centrosinistra) 64,6%, contro il 35,4% del candidato del centrodestra, l’avvocato Antonio Mencobello.

Cade, dicevamo, Rivoli. Alberto Tragaioli è il nuovo sidnaco targato centrodestra. Battuto di pochissimo Emanuele Bugnone. Al centrosinistra Chieri: il nuovo sindaco è Alessandro Sicchiero (Pd e liste civiche). Non c’è partita contro Claudio Campagnolo (Fdi, Lega, liste civiche):59.4% contro 40,6%.

Sempre il centrosinistra si conferma a Beinasco, con Antonella Gualchi che batte Daniele Cannati (centrodestra) 53,9% a 46,4%. A Piossasco vince Pasquale Giuliano (centrosinistra), che con il 55,2% batte Claudio Gamba (centro destra), fermo al 44,8%. A Leinì la sfida era tra due liste civiche: una vicina al centrodestra e una vicino al centrosinistra. Vince il centrodestra e Renato Pittalis è il nuovo sindaco con il 54,9%, contro il 45,1% della sua avversaria Gabriella Leone. A Giaveno la sfida era tra Carlo Giaccone (civica centro) e Stefano Tizzani, sostenuto da Forza Italia ma non dalla Lega: ha vinto Giaccone con il 58,4%.

Vediamo la provincia di Cuneo: Bra conferma la fiducia nel centrosinistra. Qui vince Gianni Fogliato, che ha superato Annalisa Genta (centrodestra) con il 57,1%. Però il Pd perde Fossano: Dario Tallone conquista il 52,24% ed ha la meglio su Paolo Cortese (centrosinistra), che si ferma al 45,76%.

In provincia di Alessandria, a Novi Ligure, vince Gian Paolo Cabella (centrodestra), che con il 51,2% sconfigge il sindaco uscente Rocchino Muliere (centrosinistra).

Nel Novarese, a Galliate, Claudiano Di Caprio (centrodestra) ha battuto Emanuele Zuin (centrosinistra): 51,3% a 48,7%.