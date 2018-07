Si parlerà di immigrazione, diritti civili e integrazione questa sera alle ore 21 presso la festa PD a Rivoli ai Giardini La Marmora. Ospite sul palco l’eutodeputata Cecile Kyenge, ex ministra dell’integrazione durante il governo Letta. Insieme a lei Stefano Francescon, attivista lgbt, e Ludovica Cioria, segretaria regionale dei Giovani Democratici. «Pensiamo che parlare di questi temi in questo periodo storico in cui si chiudono i porti e si lasciano morire centinaia di persone in mare, in cui si usano parole di odio e discriminazione e si tende a non essere inclusivi, sia fondamentale» spiegano gli organizzatori.

«Eventi come questi servono a tenere acceso un dibattito che non si dovrà mai spegnere finché ci sarà un clima del genere» concludono.