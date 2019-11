La “perla delle Alpi” è pronta per una nuova stagione che la vedrà sempre più protagonista. Bardonecchia presenta la campagna Skipass Stagionali del comprensorio. Dal 26 ottobre al 10 novembre si potranno acquistare gli abbonamenti ad un prezzo particolarmente vantaggioso.

Le novità sono numerose, a partire dal piano di investimenti nel Comprensorio del Melezet dove è stata completata la prima fase di sviluppo dell’area con la realizzazione della nuova seggiovia quadriposto “Sellette”. Realizzata in sostituzione delle attuali seggiovia biposto e sciovia Sellette. Il nuovo impianto parte dalla località Chesal a quota 1783 slm, mentre l’arrivo è a quota 2200. La seggiovia avrà una portata di 2400 persone ora e potrà coprire l’intero tragitto in soli 5 minuti.

Prosegue anche il potenziamento dell’Innevamento programmato è stato ultimato il progetto che consente di dimezzare i tempi necessari all’innevamento delle piste dotate di innevamento programmato, in particolare quelle maggiormente utilizzate dalla clientela e che risultano quindi soggette ad una maggior usura.

Implementato anche lo Snow park: all’’area Selletta, che già lo scorso anno era stara individuata come più idonea per caratteristiche morfologiche e di innevamento.

Bardonecchia Family friendly. Dopo la realizzazione dell’area Scivolandia di campo Smith, quest’anno sarà realizzata una nuova pista a tema, In questo contesto si inserisce perfettamente la nuova Alpine Coaster, inaugurata quest’estate è pronta anche per il “debutto” invernale. Un percorso su rotaia utilizzabile con bob a 2 posti con più di 1000 metri di discesa lungo un bosco di Larici sulle pendici del Monte Colomion.

Per quanto riguarda gli eventi torna a Bardonecchia la Coppa Europa di Ski Cross mentre prosegue la collaborazione con Lavazza per il consueto appuntamento con la Cena Stellata che si terrà sabato 21 marzo e che negli scorsi anni ha visto ospiti gli chef Cracco, Niederkofler e Cedroni.

Inoltre è riconfermata per tutta la stagione la convenzione con la Sitaf, con il vantaggioso sconto del 20% sul pedaggio dell’autostrada A32 Torino-Bardonecchia per chi acquista lo stagionale. Una sinergia importante per valorizzare il turismo dell’area piemontese e per premiare tutti coloro che scelgono l’autostrada per recarsi sulle piste.

Per Nicola Bosticco AD Colomion “Il nostro obiettivo è rendere il comprensorio sempre più accessibile e soprattutto garantire un’offerta molto differenziata e qualitativamente d’eccellenza per soddisfare le esigenze di tutti. Da anni stiamo lavorando ad un restyling completo del comprensorio, investendo ingenti risorse ogni anno. Siamo profondamente convinti del valore di questa parte di montagna, e crediamo che con i nuovi impianti sempre più sciatori potranno apprezzarne la bellezza”.

Un pacchetto di promozioni, opportunità e riduzioni per tutti. Tantissimi vantaggi per i possessori dello Skipass stagionale Bardonecchia Ski, trasversali per interessi e ambiti, grazie alla cura e attenzione con cui ogni partner viene selezionato.

Grazie alla rinnovata collaborazione con la SITAF S.p.a. “scia a Bardonecchia e viaggia risparmiando”, tutti i possessori di Telepass Family potranno usufruire dello sconto sull’autostrada A32, ogni 5 passaggi effettuati alle barriere di Avigliana o Salbertrand sarà riconosciuto un passaggio gratuito. Questa collaborazione evidenzia l’attenzione che aziende come Sitaf e Colomion hanno nei confronti dei turisti che frequentano la località piemontese.

inoltre lo stagionale offre a tutti i suoi possessori l’opportunità di sciare tutta la stagione in tante località:

3 giornalieri gratuiti per Vallorie-Valmeinier,

3 giornalieri gratuiti utilizzabili nelle stazioni Labellemontagne di: Orcières 1850, La Bresse-Hohneck, Saint-François Longchamp, Manigod, Risoul 1850, Espace Diamant (Notre-Dame de Bellecombe, Praz sur Arly, Crest-Voland).

3 giornalieri gratuiti a scelta tra le stazioni del gruppo Eski-mo: Valcenis, Valfréjus, Aussois, La Norma, Bonneval Sur Arc.

1 giornaliero gratuito da utilizzare in una delle seguenti località: Alagna, Valsesia, Bielmonte, Crissolo, Domobianca, Limone Piemonte, Mondolè Ski, Pian Munè, Piana di Vigezzo, Prali Ski Area, San Domenico Ski, San Giacomo e Cardini SKi, Sciovie Usseglio, St. Gree.

3 giornalieri scontati da usufruire sugli impianti della Vialattea (Sestriere, Sauze D’Oulx, Sansicario, Cesana)

3 giornalieri scontati per Monginevro,

Area sciabile: novità

Come ogni anno, Bardonecchia continuerà ad offrire il meglio ai suoi ospiti. I numerosi collegamenti, infatti, permetteranno a tutti gli appassionati di vivere intense giornate “sci ai piedi” tra i 100 chilometri di piste del comprensorio.

Ecco le principali novità:

Nuova seggiovia Sellette. Realizzata nel Comprensorio del Melezet in sostituzioni delle attuali seggiovia biposto e sciovia Sellette. Si tratta di una nuova seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico che consente una velocità di linea maggiore durante il viaggio e una minore nelle stazioni, a tutto vantaggio dei passeggeri, che possono viaggiare più velocemente, ma anche approfittare di un maggior comfort di imbarco e sbarco. Inoltre la seggiovia è dotata di cupole possono essere abbassate in qualsiasi momento durante il viaggio per proteggersi contro gli agenti atmosferici rendendo cosi il tragitto molto più confortevole.

La stazione di partenza è stata realizzata in località Chesal a quota 1783 slm, mentre l’arrivo è a quota 2200, la seggiovia avrà una portata di 2400 persone ora e potrà coprire l’intero tragitto in soli 5 minuti.

La nuova linea del percorso della seggiovia con una nuova diversa collocazione dei sostegni di linea rispetto agli attuali, permetterà una maggior fruibilità delle piste in quota 23 e 25.

Con la nuova seggiovia è stata completata la prima fase di sviluppo dell’area del Melezet.

Innevamento programmato: è stato realizzato un importante lavoro di potenziamento delle stazioni di pompaggio di tutto l’impianto di innevamento programmato, che insieme all’aumento della capacità adduzione dell’acqua, permetterà di dimezzare i tempi per l’innevamento dell’area sciabile.

Il potenziamento riguarda praticamente tutte le piste dotate di innevamento programmato, ed in particolare quelle maggiormente utilizzate dalla clientela e che risultano quindi soggette ad una maggior usura. Grazie ai cannoni di ultima generazione, anche la qualità della neve prodotta subirà un netto miglioramento e sarà sempre simile a quella naturale.

Snow park. Nell’ottica di migliorare l’offerta per tutti gli appassionati free style è stato intrapreso un progetto di implementazione dell’area dello Snow park del Melezet nell’area Selletta, che già lo scorso anno era stara individuata come più idonea per caratteristiche morfologiche e di innevamento.

Bardonecchia Family friendly: continua il progetto, già intrapreso da alcuni anni, per implementare le aree e le attività dedicate alle famiglie ed in particolare ai bambini che muovono il primi passi nel mondo dello sci. Dopo la realizzazione dell’area Scivolandia di campo Smith, quest’anno sarà realizzata una nuova pista a tema, e le piste del comprensorio saranno animate da un equipe di ragazzi che seguiranno i più piccoli (ma non solo) attenti a tutte le loro esigenze per rendere il loro apprendimento semplice e divertente.

Alpine Coaster: In questo contesto si inserisce perfettamente la nuova pista realizzata a campo Smith e inaugurata quest’estate è pronta anche per il “debutto” invernale. Un percorso su rotaia utilizzabile con bob a 2 posti, grande divertimento per tutti, grandi e bambini, che potranno vivere la montagna con un’ottica diversa, importante ampliamento dell’area ludica di Bardonecchia. Più di 1000 metri di discesa lungo un bosco di Larici sulle pendici del Monte Colomion. E all’arrivo possibilità di stampare una bellissima foto ricordo.

Programma eventi: un ricco programma di eventi è previsto durante tutto l’inverno, dalle gare FIS di super gigante e discesa libera, alle gare del Grand Prix FISI sino alle selezioni di Pinocchio e ai campionati Regionali Children.

In particolare però a Bardonecchia torna la Coppa Europa di Ski cross. Una delle due tappe italiane del circuito Europeo, una disciplina estremamente tecnica e adrenalinica. Tra curve paraboliche e salti spettacolari, lo show è assicurato. Le gare sono in programma il 5 e 6 marzo sulla pista 25 del Melezet con arrivo in località Chesal, un grande appuntamento per vedere i migliori atleti Europei. E nei giorni successivi il consueto appuntamento con gli skigames, dove lo ski cross è riservato ai più piccoli delle categorie cuccioli e ragazzi.

In conclusione il consueto appuntamento con la Cena Stellata realizzata in collaborazione con la Lavazza, Dopo Cracco, Niederkofler e Cedroni, un nuovo grande Chef sarà protagonista della cena in quota che sic terrà sabato 21 marzo. Il nome è ancora Top secret ma sarà, come al solito, un grandissimo appuntamento con la buona cucina.Molte altre serate dedicate alla buona cucina sono in programma nei ristoranti in quota durante tutta la stagione invernale.

Rimanete sempre aggiornati: con il nostro sito www.bardonecchiaski.com