Il capogruppo della Lega in consiglio comunale e candidato al consiglio regionale Fabrizio Ricca lancia un appello alla sindaca Chiara Appendino perchè si impegni per salvare l’Auxilum Fiat.

La squadra di basket infatti ha ricevuto proprio ieri, mentre in città si festeggiava per l’assegnazione degli Atp Finals di tennis, la notizia che non sarà ammessa al prossimo campionato di Serie A di basket per ragioni finanziarie e di bilancio.

«Torino può essere di più che Tennis e Calcio. Può e deve essere anche basket – sostiene Ricca – Per questo chiediamo alla sindaca Chiara Appendino di spendersi per l’Auxilium Fiat, per fare in modo che la nostra squadra cittadina non venga estromessa dal campionato di Serie A».

In particolare l’esponente del Carroccio ha chiesto alla prima cittadina «di contattare il sottosegretario Giancarlo Giorgetti per verificare tutte le possibili strade percorribili per risolvere questo problema. Non possiamo perdere tempo perché anche il basket torinese ha già dimostrato di essere un settore da preservare e da coltivare con attenzione. Per questo motivo chiediamo anche alla Fiat e a tutte le aziende del territorio di seguire con vigore e attenzione la vicenda».